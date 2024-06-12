Ahmet Hakan duyurdu! Erdoğan'dan, o dedikoduları alaşağı edecek hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesini yazdı. Hakan, Erdoğan'ın beklenmedik çıkışlar yapmayı sevdiğini ve gündem belirleyici olduğunu belirtti. Bu görüşmenin spekülasyonları bozacak ve dedikoduları alaşağı edecek bir hamle olduğunu söyleyen Hakan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, şaşırtmayı seven bir siyasetçidir.

Sık sık beklenmeyen çıkışlar yapmıştır. Eskiden beri gündemi belirleyici olmuştur. Her zaman tartıştıracak bir konu bulmuştur. Tabu sayılan konulara girmekten kaçınmamıştır.

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Erdoğan, bu özelliklerini yeniden canlandırmaya başladı.

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İşte bakın:

Bir siyasi suikasta kurban giden Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le görüşme yapacakmış.

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Dedikoduyu bozma, spekülasyonu alaşağı etme, tevatürü yerin dibine batırma gibi özellikler taşıyan bu görüşme, son dönemin önemli ataklarından."