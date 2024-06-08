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Medya Ahmet Hakan, "Dengesiz ve pervasız" dedi! Bunlar batan gemideki son çırpınışlar
Medya

Ahmet Hakan, "Dengesiz ve pervasız" dedi! Bunlar batan gemideki son çırpınışlar

Yeniakit Publisher
2024-06-08 18:30:00 -
Ahmet Hakan, "Dengesiz ve pervasız" dedi! Bunlar batan gemideki son çırpınışlar

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme'nin ortaya çıkışıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Hakan, Ebuseleme’nin dengesiz ve pervasız tavırlarıyla örgüt içi hesaplaşmalara vurgu yaptığını belirtti. Bu olayın, FETÖ’nün iç çatışmalarının ayyuka çıktığının göstergesi olduğunu söyleyen Hakan, özetle şunları kaydetti:

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme'nin ortaya çıkışıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Hakan, Ebuseleme’nin dengesiz ve pervasız tavırlarıyla örgüt içi hesaplaşmalara vurgu yaptığını belirtti. Bu olayın, FETÖ’nün iç çatışmalarının ayyuka çıktığının göstergesi olduğunu söyleyen Hakan, özetle şunları kaydetti:

"Ebuseleme diye biri sürüldü piyasaya.

Sıradan biri olsa pek dikkat çekmeyecekti.

Ancak Ebuseleme, FETÖ elebaşının öz be öz yeğeni.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soyadı da Gülen.

*

Biraz dengesiz, çokça pervasız, hayli patavatsız, ağzı bozuk bir velet.

Örgüt içi hesaplaşmaya kendini adamış gibi bir edası var.

Örgütün baronlarını ifşalıyor.

*

Sanki 15 Temmuz’u FETÖ’nün yaptığı muğlakmış gibi bu konuda bazı tanıklıklar falan yapıyor.

Sanki FETÖ’nün ahlaksız numaralar çevirdiği bilinmiyormuş gibi bu konuda da bazı ifşalarda bulunuyor.

*

Ebuseleme olayı, benim gözümde şudur:

*

Örgütün içine düştüğü perişanlığın göstergesidir. Örgütün muazzam gerilemesinin işaretidir. Örgütsel tükenmişliğin dışavurumudur. Moral bozukluğunun yol açtığı iç hesaplaşmanın ayyuka çıkmış halidir. Batan gemideki son çırpınışlardır. (...)"

 

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