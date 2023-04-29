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Medya Ahmet Hakan, Davutoğlu'nu delirtecek! Bu olunca gözler kısılıp Ahmet Bey'e bakıldı ama, kocaman bir tıssss
Medya

Ahmet Hakan, Davutoğlu'nu delirtecek! Bu olunca gözler kısılıp Ahmet Bey'e bakıldı ama, kocaman bir tıssss

Yeniakit Publisher
2023-04-29 12:07:00 -
Ahmet Hakan, Davutoğlu'nu delirtecek! Bu olunca gözler kısılıp Ahmet Bey'e bakıldı ama, kocaman bir tıssss

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bundan beş altı sene önce Ortadoğu için “bataklık” ifadesini kullandığında Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösteren Ahmet Davutoğlu'nun, CHP Genel Başkanı, bu kez cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla Ortadoğu için yine “Bataklık” dediğinde sessizliğe gömülmesini eleştirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bundan beş altı sene önce Ortadoğu için “bataklık” ifadesini kullandığında Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösteren Ahmet Davutoğlu'nun, CHP Genel Başkanı, bu kez cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla Ortadoğu için yine “Bataklık” dediğinde sessizliğe gömülmesini eleştirdi. "Tıssss. Kocaman bir tıssss. Acaba neden ses gelmedi Davutoğlu’ndan?" diye soran Hakan, şunları kaydetti:

"Bundan beş altı sene önceydi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ortadoğu için “bataklık” demişti.

Dönemin muktediri Ahmet Davutoğlu, bu nitelemeye çok ama çok kızmıştı.
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*

Siyasi hayatının en öfkeli konuşmasını yapmıştı Davutoğlu.

Sesini acayip yükseltmiş, kürsüyü hırpalamıştı. Kendinden geçmiş, delirmişti resmen.

Öyle bir bağırmıştı ki...

Gür sedası Ortadoğu dolaylarındaki bazı apartmanların camlarını titretmişti.

*

“Orada Mekke-i Mükerreme var. Orada Şam-ı Şerif var. Orada kutsal Kudüs var. Sen nasıl oraya bataklık dersin” diyerek vermiş veriştirmişti Kılıçdaroğlu’na.

*

Ve iki gün önce...

Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla Ortadoğu için yine “Bataklık” dedi.

*

Gözler kısılıp Davutoğlu’na bakıldı:

Tısss yok.

*

Ne Şam-ı Şerif diyordu.

Ne kutsal Küdüs’ten söz ediyordu.

Ne de Mekke/Medine’yi hatırlatıyordu.

Tıssss.

Kocaman bir tıssss.

*

Acaba neden ses gelmedi Davutoğlu’ndan?

*

Üç ihtimal var:

*

- BİR: Ya Ortadoğu’nun bataklık olduğuna inanmaya başladı.

*

- İKİ: Ya CHP ile ittifak yaptığı için “Bunu görmezden gelelim” dedi.

*

- ÜÇ: Ya da “bataklık” diye bir video çekmek için cesaret toplamakta."

 

 

 

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Yorumlar

Millet

Dört; yada tam bir fırıldak, tam bir kripto.

Timur

Dansözler böyledir iste…Cok pisman ama is isten gecti. 90 yasindaki halasi bile Erdogan diyor…
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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