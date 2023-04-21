Ahmet Hakan, Davutoğlu'nu çok fena madara etti! Saçını başını yolacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Alevi” videosunun ardından hemen harekete geçip "Sünni" videosu çeken Ahmet Davutoğlu'nu madara etti.

"Davutoğlu’nun, sesine dokunaklı bir tını vererek 'Ben de bir Sünni olarak çok zulümler gördüm' demesi, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan rol çalma gayretinden başka bir şey değil" ifadelerini kullanan Hakan, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu “Alevi” diye video çekince...

Ahmet Davutoğlu da “Sünni” diye video çekmiş.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Davutoğlu’nun bu videosu, “Ne oluyor ya? Mezheplere göre video çekme modası mı başladı?” dedirtti bana.

(...)

Davutoğlu’nun söyledikleri arasında en çok şurası dikkatimi çekti:

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“Kemal Bey’i çok iyi anlıyorum. Ben de bir Sünni olarak bu topraklarda dışlandığımı hissettim. 28 Şubat’ta beni dışladılar. Kızlarıma okul kapılarını kapattılar. Sünni olarak ben de ötekileştirildim.”

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İlahi Davutoğlu.

28 Şubat’ta hiç kimse seni “Sünni” diye ötekileştirmedi ki.

Seni “Siyasal İslamcı” diye ötekileştirdiler. Seni “Mürteci” diye dışladılar. Seni “Dinci” diye kodladılar.

28 Şubat’ın ayrımcılığı, mezhepsel bir ayrımcılık değildi. Kılıçdaroğlu ile paralellik kuracağım diye bu tür zorlamalara ne gerek var?

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Davutoğlu’nun, sesine dokunaklı bir tını vererek...

“Ben de bir Sünni olarak çok zulümler gördüm” demesi, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan rol çalma gayretinden başka bir şey değil. (...)"