Ahmet Hakan, Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nu şok edecek

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Meral Akşener'in ayrılmasının ardından altılı masada kalan dört küçük "sağ parti"nin durumunu ele aldı.

"İYİ Parti’nin ayrılmasından sonra dört küçük sağ parti, 'CHP’ye payanda olmak' eleştirisine maruz kalabilir. Yani dört küçük sağ partinin durumu da pek iç açıcı değil" ifadelerini kullanan Hakan, şunları kaydetti:

"İYİ Parti’nin Masa’daki varlığı, küçük sağ partiler açısından bir denge oluşturuyordu.

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Kendi seçmen kitlelerine...

“Bakın, biz sadece CHP ile birlikte değiliz. Koskoca İYİ Parti de bizimle” diyebiliyorlardı.

Demelerine bile gerek yoktu.

Durum böyle algılanıyordu.

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İYİ Parti’nin ayrılmasından sonra dört küçük sağ parti, “CHP’ye payanda olmak” eleştirisine maruz kalabilir.

Ve bu eleştiri, geniş sağ kesimde etkili olabilir.

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Yani dört küçük sağ partinin durumu da pek iç açıcı değil. (…)"