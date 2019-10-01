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Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafından rahatsız oldu

Ahmet Hakan,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağn’ın bir markette alışveriş yaparken çekilen fotoğraflardan rahatsız oldu.

01 Ekim 2019 Salı 12:56
Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafından rahatsız oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir markette alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarından rahatsız oldu.

Erdoğan dün Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarını eleştirdi.

Hakan’ın köşesinin ilgili kısmı şöyle:

Yolunun üzerindeki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan bir satış mağazasına uğramış Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Belli ki amacı kooperatifin çalışmalarına destek vermek...

*

Fakat işgüzar bir fotoğrafçı, “Hazır Cumhurbaşkanı’nı marketimsi bir yerde yakalamışken” diyerek... “Markette tek başına alışveriş yapan Cumhurbaşkanı” fotoğrafları çekmeye çalışmış.

Sonuç? Pek olmamış!

Erdoğan’ın hayatı boyunca en önemli özelliği olan sahiciliğini, hakikiliğini gölgelemiş bu fotoğraflar.

*

Halbuki bu olay...

Baştan sona “Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi’nin satış mağazasını gezerken alışveriş yapmayı da ihmal etmedi” diye takdim edilseydi...

Çok daha münasip kaçacak ve hakikilik zerre kadar zedelenmeyecekti.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:56
  1. Ahmet Hakan
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Sher EzSher Ez9 dk önce
    Ne muazam kabiliyet,hem pilot,hem şöför hemde tek başına markette alış veriş yapabiliyor, ama nedense markete yalnız o var, belki de sabahaın çok erken saatlerinde yapmış olaçak her halde.ne muazzam kabiliyetler.
  • kiowakiowa12 dk önce
    tarım kredi kooperatifi bizim kooperatifimiz, milli...genelde domuz ürünlerinin (pastırma,jambon vb.) sunulduğu bir reyon un "şarküteri" adlı bir reyonun tarım kredi kooperatifinde bile aynı isim , zaten bir çok esnaf tanıkını bilmeden kullanıyordu..her şey güzel fakat şarküteri olmamış sayın kooperAtif yetkilileri

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