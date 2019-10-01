Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafından rahatsız oldu Ahmet Hakan,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağn’ın bir markette alışveriş yaparken çekilen fotoğraflardan rahatsız oldu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir markette alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarından rahatsız oldu. Erdoğan dün Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarını eleştirdi. Hakan’ın köşesinin ilgili kısmı şöyle: Yolunun üzerindeki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan bir satış mağazasına uğramış Cumhurbaşkanı Erdoğan... Belli ki amacı kooperatifin çalışmalarına destek vermek... * Fakat işgüzar bir fotoğrafçı, “Hazır Cumhurbaşkanı’nı marketimsi bir yerde yakalamışken” diyerek... “Markette tek başına alışveriş yapan Cumhurbaşkanı” fotoğrafları çekmeye çalışmış. Sonuç? Pek olmamış! Erdoğan’ın hayatı boyunca en önemli özelliği olan sahiciliğini, hakikiliğini gölgelemiş bu fotoğraflar. * Halbuki bu olay... Baştan sona “Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi’nin satış mağazasını gezerken alışveriş yapmayı da ihmal etmedi” diye takdim edilseydi... Çok daha münasip kaçacak ve hakikilik zerre kadar zedelenmeyecekti.

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