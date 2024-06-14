Ahmet Hakan Çorum Belediye Başkanı'ndan özür diledi!
Hürriyet'te dün kaleme aldığı köşesinde Çorum'u CHP'nin kazandığını yazan Ahmet Hakan, bugün Çorum Belediye Başkanı AK Partili Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan özür diledi.
Ahmet Hakan seçim değerlendirmesinde bulunduğu köşe yazısında Çorum'u CHP'nin kazandığını aktarmıştı.
Başkan Aşgın'dan özür diledi!
Ahmet Hakan Çorum Belediye Başkanı AK Partili Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan özür diledi.
Hakan şu ifadeleri kullandı:
Dün sabah telefonumun WhatsApp mesajı hunharca, acı acı öttü. Telaşla açıp baktım. Mesaj tam olarak şöyleydi:
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“Değerli Ahmet Hakan. Çorum’u CHP kazanmadı. İkinci kez AK Parti (Cumhur İttifakı) adayı olarak Dr. Halil İbrahim Aşgın kazandı. Aslında Çorumlular kazandı. Düzeltirseniz memnun olurum. Hayırlı günler dilerim.
Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum Belediye Başkanı”
Çorum’u CHP’nin kazandığını yazmıştım dünkü yazımda.
Kırşehir, Adıyaman falan derken CHP’nin Anadolu’yu silme aldığı algısına teslim olan zihnim adına Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan bin özür.
Benim galiba biraz tatile çıkıp kafayı boşaltmamın vakti geldi de geçiyor bile.
Medya
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