Ahmet Hakan, CHP'li o dört ismi resmen rezil kepaze etti! Bu dört siyasetçinin dördünde de bu pek yok gibi

Ahmet Hakan, dört CHP’li siyasetçinin birlik ve beraberlik içinde hareket edemeyeceğini söyledi. Hakan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in siyasi kariyer endişelerinin ortak bir dava uğruna birleşmelerini zorlaştırdığını ifade etti. Bu dört siyasetçinin siyaseti bir “dava” olarak görmeleri gerektiğini belirten Hürriyet gazetesi yazarı Hakan, mevcut koşullarda bu birliğin mümkün görünmediğini kaydetti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Bu dört siyasetçiden birlik beraberlik çıkar mı?

Önce dört siyasetçiye bakalım:

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- MANSUR YAVAŞ: İstemiyor gibi görünüyor ama çok istediğini fazla da gizleyemiyor.

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- EKREM İMAMOĞLU: En çok kendisinin hakkı olduğuna inanıyor. En sistemli çalışan o.

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- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Tek derdi yeniden başa geçmek. Tüm çırpınışının nedeni bu.

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- ÖZGÜR ÖZEL: Bugün için “aday değilim” dedi ama yarın ne olacağı hiç belli olmaz.

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Bu dört siyasetçiden birlik beraberlik çıkar mı?

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Eğer bu siyasetçiler, siyaseti bir “kariyer” olarak değil de bir “dava” olarak görürlerse...

Çıkar, niye çıkmasın?

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Ama şu da bir gerçek:

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Bu dört siyasetçi de siyaseti bir kariyer mesleği olarak gördüklerine yönelik izlenim verdiler şu ana kadar.

“Davamız kazansın, gerisi önemli değil” yaklaşımı, bu dört siyasetçinin dördünde de pek yok gibi."