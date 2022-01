Ahmet Hakan Cem Yılmaz'ın fişini çekti

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayımlanan son gösterisini değerlendirdi.

Cem Yılmaz'ı yerden yere vuran Ahmet Hakan kaleme aldığı "Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir komedi müfettişi gibi “Dur bakayım, eskisi kadar güldürüyor mu, güldürüyor mu” diye izlemezseniz... Gideri var.

- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.

- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.

- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.

- Cem Yılmaz esprilerinden ziyade... Uzun, lüzumsuz ve biraz da sıkıcı Cem Yılmaz gevezeliğine maruz kalmayı göze alıyorsanız... Gideri var.

- Zıpır, hınzır, kendiyle dalga geçen, kendisini ciddiye almayan bir Cem Yılmaz yerine, süper defansif ve kendisini aşırı ciddiye alan bir Cem Yılmaz’a hazırsanız... Gideri var."