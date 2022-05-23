Ahmet Hakan, "Bugün itibarıyla..." deyip bombayı patlattı
Ahmet Hakan, "Mırın kırın edenler olsa da artık hiç kimse ilk günkü kadar yadırgamıyor" deyip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının artık iyice kuvvetlendiğine dikkat çekti.
Ahmet Hakan, "Mırın kırın edenler olsa da artık hiç kimse ilk günkü kadar yadırgamıyor" deyip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının artık iyice kuvvetlendiğine dikkat çekti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
"- Ekrem İmamoğlu, tamamen devre dışı kalmış durumda gibi.
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- Mansur Yavaş ihtimali hâlâ var ama çok güçlü değil.
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- Meral Akşener de razı gibi Kemal Bey’in adaylığına.
- Mırın kırın edenler olsa da artık hiç kimse ilk günkü kadar yadırgamıyor.
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Bugün itibarıyla...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına...
100 üzerinden bir puan versem... 73 derim."