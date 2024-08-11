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Medya Ahmet Hakan, "Bu, utanç verici" diyerek duyurdu! Umurlarında bile değil
Medya

Ahmet Hakan, "Bu, utanç verici" diyerek duyurdu! Umurlarında bile değil

Yeniakit Publisher
2024-08-11 10:30:00 -
Ahmet Hakan, "Bu, utanç verici" diyerek duyurdu! Umurlarında bile değil

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Instagram'ın utanç verici bir sansür uyguladığını belirterek, "Alabildiğine apolitik bir mecrayı, alabildiğine politik bir nedenle yasaklarsanız... Apolitik kişileri kendinize düşman edersiniz" diye yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Instagram'ın utanç verici bir sansür uyguladığını belirterek, "Alabildiğine apolitik bir mecrayı, alabildiğine politik bir nedenle yasaklarsanız... Apolitik kişileri kendinize düşman edersiniz" diye yazdı.

Instagram'ı "apolitik bir gayya kuyusu" olarak değerlendiren Hakan, "Politik bir duruşun karşılık görebileceği bir yer değil orası. İsrail’in çocuk katili oluşuyla pek de ilgilenmeyenlerin toplaştıkları bir yerde Haniye’nin öldürülmesinin kınanmasının bir karşılık bulması çok zor" ifadelerini kullandı.

 
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