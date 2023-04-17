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Medya Ahmet Hakan böyle madara etti! Bu, enayilikten başka bir şey değil
Medya

Ahmet Hakan böyle madara etti! Bu, enayilikten başka bir şey değil

Yeniakit Publisher
2023-04-17 14:17:00 -
Ahmet Hakan böyle madara etti! Bu, enayilikten başka bir şey değil

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, muhalefetin, işlenecek onca tez varken, aklı başında hiç kimsenin itiraz edemeyeceği projeleri eleştirmesine sert çıktı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, muhalefetin, işlenecek onca tez varken, aklı başında hiç kimsenin itiraz edemeyeceği projeleri eleştirmesine sert çıktı. Muhalefetin yaptığının "stratejik enayilik"ten başka bir şey olmadığını belirten Hakan, şunları kaydetti:

"Muhalefet olarak işlenecek onca tez varken...

- TOGG otomobiline...

- TCG Anadolu gemisine...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- İHA/SİHA olayına...

- Kızılelma’ya...

- Şehir hastanelerine...

- Köprü ve havalimanlarına...

Muhalefet yapmak, stratejik enayilikten başka bir şey değildir."

 

 

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