Ahmet Hakan böyle duyurdu! Erdoğan...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Tayyip Erdroğan'ın nasıl bir siyasi deha olduğunu gözler önüne serdi. Erdoğan'ın, pek çok zorluğa rağmen, sandıktan galip çıkmayı bildiğini ifade eden Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise eleştirdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın en esaslı rakipleri şunlardı: 21 yıllık iktidarın getirdiği yıpranmışlık. Ekonomideki sıkıntılar, büyükşehirlerdeki kira sorunları, pahalılık. Pandemi, savaş, deprem ve bunların yol açtığı darboğaz. Erdoğan nefreti üzerine konsolide olmuş bir büyük kitle. Yani Kemal Kılıçdaroğlu... Bütün bunları da arkasına aldığı halde kazanamadı."

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