Ahmet Hakan bile kabul etmek zorunda kaldı! ‘Sonları hüsran’
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan gibi muhalefet yandaşı biri bile, muhalefetin ortaya attığı oranların gerçeği yansıtmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı kurulan ittifakın güçlü olmadığını kabul etti. Ahmet Hakan, "Ceketimizi koysak kazanırız, anlayışının sonu hüsran." dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında, muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye karşı ortaya attığı, “Oyları eridi” iddiasının gerçeği yansıtmadığını kabul etmek zorunda kaldı.
Kahir ekseriyetle muhalefetin yanında yer alan Ahmet Hakan bile, muhalif ittifakın güçlü olmadığını söyledi.
Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
ÖZER Sencar’ın MetroPoll’ünün yaptığı araştırmaya göre...
Vatandaşa soruluyor:
Erdoğan’a mı yoksa karşısına çıkan rakibine mi oy verirsiniz?
“Rakibine oy veririm” diyenlerin oranı: Yüzde 36.9... “Rakibinin kim olduğuna bağlı” diyenlerin oranı: Yüzde 29.3...
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Bu cevaplarda çok hikmetler gizli.
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İşte o hikmetlerden birkaçı:
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Erdoğan karşıtlığı abartıldığı kadar yüksek değil.
Erdoğan karşıtlığının zirve noktası: Yüzde 36.9.
Bu oran, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oy oranına yakın.
“Ceketimizi koysak kazanırız” anlayışının sonu hüsran.
Milletin çoğunluğu adayın kim olacağına önem veriyor.