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Medya Ahmet Hakan ayarı verdi: Sizi sallayan yok, bi yürüyün gidin
Medya

Ahmet Hakan ayarı verdi: Sizi sallayan yok, bi yürüyün gidin

Yeniakit Publisher
2023-05-06 11:53:00 -
Ahmet Hakan ayarı verdi: Sizi sallayan yok, bi yürüyün gidin

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, The Economist’in Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere yönelik sayısını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Bu adamlar, bir türlü şunu anlayamadı, bu ülkede kendilerini sallayan yok” dedi.

 

 

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, The Economist’in Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere yönelik sayısını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Bu adamlar, bir türlü şunu anlayamadı, bu ülkede kendilerini sallayan yok” dedi.

Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
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“The Economist dergisi, yine seçime az bir süre kala kapak yapmış. ‘Erdoğan gitmeli, Kılıçdaroğlu gelmeli’ diye racon kesmeler falan. Bu adamlar, bir türlü şunu anlayamadı: Bu ülkede kendilerini sallayan yok. Daha da kötüsü, ne derlerse tersini yapacakların sayısı çok fazla.

Ben muhalefetin yerinde olsam, iktidar cenahından daha fazla tepki gösteririm bu dergiye. ‘Bi yürüyün gidin, bi salın bizi’ falan diyerek.”

 

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