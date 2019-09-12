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Ahmet Hakan Ali Babacan'ın performansını beğenmedi

Ahmet Hakan, yeni parti hazırlığı içinde olan ve geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Ali Babacan'ın performansını beğenmedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:26
Ahmet Hakan Ali Babacan'ın performansını beğenmedi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan parti kurma hazırlığı yapan Ali Babacan'ın ilk röportajını beğenmedi. "“Mıy mıy da mıy mıy” demekten başka bir şey demedi" diyen Hakan; "Hey gidi Ali Babacan hey! Susarken... Gizemi büyüyle çarparak yükseldikçe yükseliyordun! Konuştun... Büyü çarptı, gizem gitti ve aniden tepetaklak oluverdin!" yorumunu yaptı.

Hakan mülakat hakkında "Ali Babacan, “Mıy mıy da mıy mıy”demekten başka bir şey demedi" diye yazdı. 

"Ali Babacan uzun zamandır susunca... 'Adam öyle hazırlıklar yapıyor ki... Galiba Sartre’ın Nobel’i ret konuşması gibi bir konuşmayla işe başlayacak' falan diyordum" diyen Hakan şöyle devam etti:

"Her cümlede ortaya çıkan belirgin bir ürkeklik!

Her harfe sinen tedirgin mi tedirgin bir eda!

Her kelimeden akan süper heyecansızlık!

Her vurguda beliren riskten kaçma gayreti!

Hey gidi Ali Babacan hey!

Susarken...

Gizemi büyüyle çarparak yükseldikçe yükseliyordun!

Konuştun...

Büyü çarptı, gizem gitti ve aniden tepetaklak oluverdin!"

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:26
  1. Ahmet Hakan
  2. Ali Babacan
  3. Ali Babacan yeni parti

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  • YÜKSEL kılıçYÜKSEL kılıç27 dk önce
    ilk defa doğru bir şey söyledin

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