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Medya Ahmet Hakan, Akşener'i çok fena madara etti! Yerinden zıplayacak
Medya

Ahmet Hakan, Akşener'i çok fena madara etti! Yerinden zıplayacak

Yeniakit Publisher
2023-04-24 15:04:00 -
Ahmet Hakan, Akşener'i çok fena madara etti! Yerinden zıplayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Karadeniz'de bulunan doğalgazla ilgili olarak, “Bilemiyorum, gerçekten bulundu mu? Bulunduysa seviniriz. İnşallah Putin’in kıyağı değildir" diyerek çirkin bir imada bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e okkalı bir ayar verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Karadeniz'de bulunan doğalgazla ilgili olarak, “Bilemiyorum, gerçekten bulundu mu? Bulunduysa seviniriz. İnşallah Putin’in kıyağı değildir" diyerek çirkin bir imada bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e okkalı bir ayar verdi. 

Hakan, yazısında "Göndersene bir danışmanını Filyos’a. Yalansa... Muhalefet lideri olarak yalanı ortaya çıkarmak senin görevin. Yalan değilse... Ya susarak geçiştir. Ya da 'Valla bravo. Doğalgazı buldular, çıkardılar, evlere dağıttılar. Biz gelince bu çabaları sürdüreceğiz' de. 'İnşallah Putin’in kıyağı değildir' de nedir? Halk TV yorumcusu musun sen? Tele 1 gazetecisi misin?" dedi. 

 
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Yorumlar

Hakan

Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak. Liderliğe elverişli kimseler azalacak. Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek. Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak - Yukarıdakiler kıyamet alametlerinden birkaçıdır. Bugün Türkiyemizde bunlara benzer veya aynı şeyler yaşanıyormu ? !!!!

TALAT AKTAŞ

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