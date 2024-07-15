Ahmet Hakan açıkladı: Esed’le bu iki sebep yüzünden barış isteniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Esed'le barışma talebini iki ana sebebe dayandırdı. İlk sebebin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın devletçik kurma çabasını engellemek olduğunu belirten Hakan, ikinci neden olarak ise Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlama isteğini vurguladı. Ahmet Hakan, Türk yetkililerin ÖSO'yu korumaya devam edeceğini de ekledi. İşte Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki hafta önce bombayı patlattı: “Esad’la barış istiyoruz.”

Ardından da yaptığı her açıklamada bu talebi dillendirmeye devam etti.

Peki ama neden?

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Neden Türkiye, Esad’la barışmak istiyor?

NATO Zirvesi nedeniyle gittiğim Washington’da bulduğum her fırsatta Türk yetkililerle görüşerek işte bu sorunun cevabını aradım.

Yaptığım tüm temasların ardından çıkardığım sonuç şudur:

Türkiye’nin Esad’la barışmak istemesinin iki temel nedeni var:

– BİRİNCİ NEDEN: Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın bir devletçik kurma çabasının önüne geçmek. Erdoğan’ın tabiriyle “teröristan” oluşumuna engel olmak. Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak.

– İKİNCİ NEDEN: Şu anda Türkiye’de 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacı var. Tamamının olmasa bile önemli bir kısmının Suriye’ye dönüşünü sağlamak istiyor Türkiye.

Peki ÖSO ne olacak?

Türkiye, ÖSO’yu korumaya devam edecek.

Türk yetkililer, ÖSO’nun Suriye Milli Ordusu içinde yer alabileceğini düşünüyorlar."