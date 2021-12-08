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Gündem Ahmet Ercan İstanbul ve İzmir için deprem tarihini açıkladı
Gündem

Ahmet Ercan İstanbul ve İzmir için deprem tarihini açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, İstanbul ve İzmir için büyük depremlerin tarihini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 16:38:00 -
Ahmet Ercan İstanbul ve İzmir için deprem tarihini açıkladı

Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği kurultayda konuşan deprem uzmanı, jeofizik yüksek Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İzmir ile Kuşadası çevresinde olası depremlerle ilgili bilgi veren Ercan, İzmir ve çevresindeki depremleri oluş yılları ve deprem oluşum sırasına göre değerlendirerek yaptığı çalışmayı anlattı.

İzmir, Sisam, Torbalı, Midilli, Bergam bölgesi ile Kuşadası'nı da etkileyecek depremle ilgili olarak, “Geliştirdiğim uzun kestirimli hesaplara göre İzmir ve çevresi için deprem beklentim 2081. Hesaplamalarda 10 yıl, 5 yıl yanılmalar olabileceği için bu bölgede 2070 ile 2090 yılları arasında İzmir ve Kuşadası'nı da etkileyecek bir deprem bekliyorum. Bu bölgenin en büyük depremi 7, geçmişte de daha büyük deprem yok. İstanbul için 2045'i aynı yöntemle buldum” dedi.

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