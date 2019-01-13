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Ahmet Doğan kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Andırın belediye başkan adayı Ahmet Doğan

Ahmet Doğan AK Parti Kahramanmaraş Andırın belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ahmet Doğan'nin kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan adayı Ahmet Doğan kimdir? İşte Ahmet Doğan biyografisi

13 Ocak 2019 Pazar 15:02
Ahmet Doğan kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Andırın belediye başkan adayı Ahmet Doğan

Ahmet Doğan AK Parti Kahramanmaraş Andırın belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ahmet Doğan'nin kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan adayı Ahmet Doğan kimdir? İşte Ahmet Doğan biyografisi

Ahmet Doğan kimdir?

1971 yılında Andırın ilçesinde doğdu. İlkokulu Andırın’da, orta ve liseyi Adana İmam Hatip Lisesinde okudu. Marmara üniversitesi Hukuk fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. 1994 yılında kısa dönem askerlik görevini yaptıktan sonra 1995/2013 yılları arasında Andırın ilçesinde serbest avukatlık yaptı. 2005-2008 yılları arasında Akparti Andırın ilçe yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde Akparti’den millet vekili aday adayı oldu. Kahramanmaraş’ta düzenlenen Akparti yerel yönetimler siyaset akademisine katılarak sertifika aldı.  Yılında avukatlık mesleğinden hakimlik mesleğine geçerek, Diyarbakır Adliye’sinde 3 yıl Ağır ceza mahkemesi hakimi ve Sulh ceza hakimi olarak çalıştı. Haziran 2017 tarihinden Kasım 2018 tarihine kadar Osmaniye Adliye’sinde Asliye Hukuk Hakimi olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 15:02
  1. Osmaniye
  2. Diyarbakır
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