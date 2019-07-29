Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen ve AK Parti'de genel başkan yardımcılığı ile 4 dönem milletvekilliği yapanAyhan Sefer Üstün, Çağlar Cilara'nın YouTube kanalına konuk oldu. Üstün burada yaptığı açıklamada, partisinin MHP ile ittifakına ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu.Kendisi için en büyük sıkıntının AK Parti'nin MHP ile ittifakı olduğunu belirten Üstün, AK Parti'nin demokrat yapısının MHP ile ittifak yüzünden bozulduğunu öne sürerek, ittifakı eleştirdi.

"MHP'nin bize faydası yok"

MHP'nin, AK Parti'nin mayasını bozduğunu ileri süren Üstün, "MHP ile ittifakın bize bir faydası yok. MHP, benim partimin mayasını bozuyor" dedi.

"Ucube sistem"

Ayhan Sefer Üstün, Türkiye'de uygulanan başkanlık sistemine ise 'ucube sistem' benzetmesi yaparak ağır eleştirilerde bulundu. Üstün, "Ucube parlamenter sistemden kaçalım derken başka bir ucube sisteme yakalandık. Burada kuvvetler ayrılığının olmadığı, parlamentonun iyice güdükleştiği bir sistemle karşı karşıyayız, bu sistem başkanlık sistemi değil" diye konuştu.

Ayhan Sefer Üstün, o dönemde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 18 sayfalık itiraz metnini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını da sözlerine ekledi.