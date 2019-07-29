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Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler

AK Parti'de 4 dönem milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapan ve yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Ayhan Sefer Üstün, partisinin MHP ile ittifakını ve başkanlık sisteminin eleştirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:20
Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen ve AK Parti'de genel başkan yardımcılığı ile 4 dönem milletvekilliği yapanAyhan Sefer Üstün, Çağlar Cilara'nın YouTube kanalına konuk oldu. Üstün burada yaptığı açıklamada, partisinin MHP ile ittifakına ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu.Kendisi için en büyük sıkıntının AK Parti'nin MHP ile ittifakı olduğunu belirten Üstün, AK Parti'nin demokrat yapısının MHP ile ittifak yüzünden bozulduğunu öne sürerek, ittifakı eleştirdi.

"MHP'nin bize faydası yok"

MHP'nin, AK Parti'nin mayasını bozduğunu ileri süren Üstün, "MHP ile ittifakın bize bir faydası yok. MHP, benim partimin mayasını bozuyor" dedi.

"Ucube sistem"

Ayhan Sefer Üstün, Türkiye'de uygulanan başkanlık sistemine ise 'ucube sistem' benzetmesi yaparak ağır eleştirilerde bulundu. Üstün, "Ucube parlamenter sistemden kaçalım derken başka bir ucube sisteme yakalandık. Burada kuvvetler ayrılığının olmadığı, parlamentonun iyice güdükleştiği bir sistemle karşı karşıyayız, bu sistem başkanlık sistemi değil" diye konuştu.

Ayhan Sefer Üstün, o dönemde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 18 sayfalık itiraz metnini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:20
  1. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ayhan Sefer Üstün
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  9. yeni parti açıklamaları
  10. yeni parti kurulacak mı
  11. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  12. skandal açıklamalar

YORUM YAZ

  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR34 dk önce
    bravo, size verilen ilk görev cumhur ittifakını bozmak herhalde, satılmışlar, sizi abd uşakları
  • Balikesirli Balikesirli 38 dk önce
    Bu şarlatanlar a bin oyum olsa birini vermem çakal sürüleri ölümüne reisine bağlıyız okadar it urur kervan yürürtopumuz gelin
  • sukrusukru42 dk önce
    Doğru ak partisinin mayası bozuldu ama bunu senin gibi mayası bozuklar yaptı.Şu saatten sonra süratle mayası bozuk ne kadar kişi varsa derhal partiden deport edilmelidir.
  • teomanteoman45 dk önce
    Hee hee biraz zorlayın. Belki HDP liler size oy verir. Birazda AKP nin kaypaklarından iki yüzlülerinden oy alırsınız. Belki meclise girersiniz.
  • Kayı Boyu IYIKayı Boyu IYI46 dk önce
    bundan sonra böyle ucubeleri çok görürüz. bin yıldır bu millet bunlarla uğraşıyor. Allah kötülerin oyununu mutlaka bozar.
  • dervish63dervish6348 dk önce
    Gemiyi terk edenler çoğalıyor!
  • BOYCOTT ISRAELBOYCOTT ISRAEL48 dk önce
    Ayhan Sefer Üstün,MHP milli durus göstermistir..siz hainler yeni bir transatlantikci gurubun palyacolarindan baska birsey degilsinizNOKTA
  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 49 dk önce
    Mayası bozuk biri var ise, oda okumuş cahil olarak heryere demeç veren, ısmarlama akıllara hizmet eden, sizden başka birisi değildir.
  • Adanalı.Adanalı.50 dk önce
    Tam bozğuncusunuz laaa,adamlar pkk lılar la, fetöcülerle Türkiye düşmanlarıyla yana yana, olanları eleştirme, utanmadan mhp yle iş yapanları eleştir hiç utanmıyorsunuz değilmi.

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