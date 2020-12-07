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Siyaset Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:17:00 -
Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de vaka artışlarıyla devam ediyor. Siyasilerin de etkilendiği koronavirüse son olarak Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu yakalandı.

Sare Davutoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını söyleyerek durumunun iyi olduğunu belirtti.

Davutoğlu'nun sağlık durumu iyi

Davutoğlu yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi. Evde istirahat ediyorum. Arayıp soran, dua eden tüm dostlara teşekkür ederim. Bu vesile ile tüm hastalarımıza şifa, sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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