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Gündem Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu koronavirüse mi yakalandı? Sare Davutoğlu kaç yaşındadır?
Gündem

Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu koronavirüse mi yakalandı? Sare Davutoğlu kaç yaşındadır?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun korona virüse yakalandı. Peki, Sare Davutoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Sare Davutoğlu kaç yaşındadır?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:10:00 -
Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu koronavirüse mi yakalandı? Sare Davutoğlu kaç yaşındadır?

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Cuma İçten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu Hanımefendide Covid-19 testi (+) pozitif çıkmıştır" dedi.Davutoğlu'nun koronavirüse yakalanmasının ardından eşi Sare Davutoğlu’nun da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçten'in yaptığı paylaşım şöyle:"Genel Başkanımız sayın @Ahmet_Davutoglu eşi Sare Davutoğlu @Sare_Davutoglu Hanımefendide Covid-19 testi (+) pozitif çıkmıştır. Allah hanımefendiye ve genel başkanımıza şifalar versin." 

Sare Davutoğlu sağlık durumunu paylaştı

Sare Davutoğlu kaç yaşındadır?

Sare Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti 37. Başbakanı olan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşidir. Afyonkarahisar'lı Kundak ailesinin kızı olan Sare Davutoğlu 1961 yılında Konya'da doğdu. 4 yaşındayken kardeşinin doğumu esnasında annesi ölünce, 10 yaşındayken kadın doğumcu olmaya karar verdi.

1980 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Jinekoloji üzerine yüksek lisans yaptı.

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