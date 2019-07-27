Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alması beklenen Selçuk Özdağ'dan flaş sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yeni parti hazırlıkları için, “Bu tür ihanetlerin peşinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder" demişti. Eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla ilgili olarak konuştu.

Erdoğan: Birileri parti kuruyormuş, bu tür ihanetleri kafanıza takmayın

“Bugünkü iktidar Türkiye’yi doğru yönetiyorsa, ülkeyi daha zengin yapıyorsa, basın özgürlüğü, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, gelir dağılımı, adalette, fırsat eşitliğinde daha özgür yapıyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın endişelenmesine gerek olmadığına vurgu yapan Özdağ, “Parti kurarlar mı, kurmazlar mı bilmiyorum ama kuracak olanlarla ilgili endişeye kapılmaya onları ağır şekilde itham etmeye gerek yok. Millet başarı olan yere teveccüh eder başarısızsa da bu da demokratik arayıştır. Demokrasinin gereğidir” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti hazırlıklarında yol arkadaşı olan AK Parti’li eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, ‘Türkiye Gündemi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına ilişkin sorusunu şöyle değerlendirdi:

Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin yurttaşlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir, kurallar manzumesidir her insanın parti kurma hakkı vardır ve nasıl ki geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Yenilikçi’ grup olarak destekledikleri Abdullah Gül aday olmuştu, ‘Gelenekçi’ grup Recai Kutan Bey’i desteklemişti yani parti içi mücadele meşru ise bugünde o günde Erdoğan’ın parti kurması için Anadolu’yu dolaşıyorsa ve hainlik değilse, ihanet değil, bir vatandaşlık hakkı ise bugünde eğer birileri parti kuruyorsa parti kurma noktasında çalışma gösteriyorsa bunlar da meşrudur, ihanet değildir.

“İhanet siyasette doğru bir kelime değil”

Eğer ihanet kelimesi siyasette doğru bir kelime değildir. Vatana, devlete yapılan ihanet vardır. Ancak, partilerde beraber çalışırsınız, birlikte olursunuz daha sonra yollarınız ayrılır, fikri ayrılma yaşarsanız, stratejik ayrılma olur, üslup ve dil farklılığı yaşarsanız ve bunlarla ilgili farklı tutum izlersiniz. Ayrılırsınız, siyaset yapmazsınız ya da başka yerde yapmaya devam ederseniz.

“Geçmişte Menderes ve arkadaşları parti kurarken ihanet etmedilerse”

Geçmişte Menderes ve arkadaşları parti kurarken ihanet etmedilerse, Demirel, Erbakan, Türkeş, Yazıcıoğlu demokratik haklarını kullandılarsa Sayın Erdoğan’da demokratik haklarını kullandı. Bu nedenle buna demokratik hak diye bakmak daha doğru.

Oysa Sayın Erdoğan geçmişte herkesi kucaklayan, kendisine güvenen yaptığı icraata güvenen bir siyasetçi profili çizdiği için kazandı.

Endişe etmesine gerek yok, bugünkü iktidar Türkiye’yi doğru yönetiyorsa, daha zengin yapıyorsa, basın özgürlüğü, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, gelir dağılımı, adalette, fırsat eşitliğinde daha özgür yapıyorsa endişelenmeye gerek yok.

Parti kurarlar mı, kurmazlar mı bilmiyorum ama kuracak olanlarla ilgili endişeye kapılmaya onları ağır şekilde itham etmeye gerek yok. Millet başarı olan yere teveccüh eder başarısızsa da bu da demokratik arayıştır. Bu da demokrasinin gereğidir