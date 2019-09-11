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Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...

Yeni parti kuracağı konuşulan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibi resmen belli oldu. Partinin Kasım ayında kurulması bekleniyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:33
Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...

 Sezai Erhan  Yeniakit.com.tr 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 10 gün içerisinde AK Parti’den ihracı tamamlanacak. Davutoğlu ise ihraç edilmesine karşılık Kasım ayında yeni partisini kamuoyuna duyuracak.

Cumhurbaşkanıyla aynı saatte toplantı yaptı

Parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyükşehir belediye belediye başkanlarıyla toplantı yaptığı saat 13.00 de kendisi de kurmaylarıyla Ankara Beysukentteki 4 katlı çalışma ofisinde ihraç kararıyla ilgili yaklaşık 4 saatlik toplantı yaptı.Toplantının Perşembe günü de devam edeceği belirtildi.

10 gün içerisinde ihracı tamamlanacak

Edinilen bilgilere göre, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 10 gün içerisinde AK Parti’den ihracı tamamlanacak. Davutoğlu ise ihraç edilmesine karşılık Kasım ayında yeni partisini kamuoyuna duyuracak.

Davutoğlu ekibinde kimler var?

Kurulacak partide; eski AK Parti Diyarbakır milletvekili Cuma İçten, eski Gümüşhane AK Parti Milletvekili Feramüz Üstün, eski Konya AK Parti Milletvekili Ömer Ünal, eski İstanbul AK Parti Milletvekili Ali Sarıkaya ve Mehmet Ali Pulcu, eski İzmir AK Parti Milletvekili İbrahim Turhan, eski AK Parti Tokat Milletvekili Çoşkun Çakır, AK Parti eski Bursa Milletvekili Kani Torun, eski AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, eski AK Parti Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz, eski Ankara AK Parti İl Başkanı Nedim Yamalı, eski İstanbul AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, eski CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, AK Parti eski Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, eski AK Parti Konya Milletvekilleri Kerim Özkul, Uğur Kaleli ve Mustafa Baloğlu, AK Parti eski Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy, BBP eski Genel Başkan yardımcısı Hasan Hüseyin Bozok, Davutoğlu’nun eski basın Müşaviri Osman Sert, AK Parti eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti eski Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, AK Parti eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, eski Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin, eski Enerji Bakanı Ali Rıza Alaboyun, AK Parti eski Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in yer alacağı öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:33
  1. Tokat
  2. Sakarya
  3. Manisa
  4. Konya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Gümüşhane
  8. Erzincan
  9. Diyarbakır
  10. Çankırı
  11. Bursa
  12. Bitlis
  13. Ankara
  14. Ahmet Davutoğlu
  15. Ahmet Davruoğlu'nun ekibinde kimler var
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YORUM YAZ

  • Heeey beee! Heeey beee! 7 dk önce
    Açılın Türkiyeee!!! Milletin adamı Davutoğlu yeniden geliyoooooooor!İmamoğlu ile ikinci turda ringe çıkmak üzere geliyor. Bu ringin adı. Millet Ringi.

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