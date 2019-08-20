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Ahmet Davutoğlu'nun 2016 yılındaki o konuşması gündeme geldi! 'HDP'li belediyeler hesabını verecek' demişti...

Terör örgütü PKK'ya destek sağlayan HDP'li belediye başkanlarının görevden alınma kararına tepki gösteren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 2016 yılında PKK'ya finansman olan HDP'li belediyelere sert çıktığı o konuşma yeniden gündeme geldi. Davutoğlu'nun üç yıl arayla çelişki dolu ifadeleri, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

20 Ağustos 2019 Salı 00:57

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Birçok emekçinin işten atılarak PKK'lı teröristlere peşkeş çekildiği belediyelere kayyım atanmasından rahatsız olan Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde yaptığı bir konuşma akıllara geldi.

Dönemin Başbakan Ahmet Davutoğlu, ATO Congresium'da düzenlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi 2016 ve Sonrası Projelerinin Tanıtım Toplantısı'nda, "Milletin emaneti mali kaynakları yine millet için kullanmak yerine, izini sürmekte zorlanılan karanlık mecralara harcıyorlar. Teröristin kazması, greyderi, kamyonu, iş makinesi bunlardan. Bazıları terör örgütünün lojistik merkezi gibi çalışan bu belediyelerin yöneticileri elbette ki bütün bu ihanetlerin, yanlış uygulamaların hesabını verecekler." açıklamasını yapmıştı.

Bugün ne değişti?

Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklaması şu şekildeydi:

"Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir.

Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır.

Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir."

Başbakanlık döneminde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li belediyelere sert çıkan Ahmet Davutoğlu, sadece üç yıl aradan sonra söylemini değiştirerek, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasından rahatsız oldu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 00:57
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Ankara
  5. Ahmet Davutoğlu

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