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Ahmet Davutoğlu'ndan yeni ziyaret

AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü törenine davet edilmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurma hazırlıkları çerçevesinde bugün gün boyunca Sakarya’da olacak.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:15
Ahmet Davutoğlu'ndan yeni ziyaret

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliğine çağrılmayan yeni parti hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu cephesi boş durmuyor. Alınan bilgilere göre, Davutoğlu’nun bugün ziyaret edeceği Sakarya programının detayları belli oldu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün Sakarya’da Adapazarı Tozlu Cami’deki ikindi namazı olacak. Burada cami cemaati ile cami çıkışında bir araya gelecek olan Davutoğlu, ardından Tozlu Cami esnafını ziyaret ederek bir esnafın dükkanında kahve içecek.

“Dostlar Platformu” adı altında buluşmalar yapıyor

Ahmet Davutoğlu, Tozlu Camii ve esnaf ziyaretlerinin ardından yürüyerek Çark Caddesi’ne yönelecek. Burada da esnaf ziyaretleri yaparak beraberindekilerle Çark Caddesi’nde yürüyecek olan Davutoğlu caddenin sonunda araçlarla Serdivan’a geçecek. Davutoğlu’nun bugün Sakarya’ya yapacağı ziyaretin son durağı ise Serdivan Kazımpaşa Yolu üzerindeki Hanedan Tesisleri olacak. Saat 18.00’de ‘Dostlar Platformu’ adı altında düzenlenecek yemeğe katılacak. Yemekte, AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü törenine davet edilmemesiyle ilgili konuşacak.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:15
  1. Sakarya
  2. eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • fahtıfahtı23 dk önce
    sıyatset cılerın hepsı aynı yalancı hanı erken emeklılıkhalkın beklentısı
  • nene hatunnene hatun42 dk önce
    KEDİ SURATLI NANKÖR....
  • koraykoray46 dk önce
    Suriye deki durumun tek sorumlusu sensin. utanmadan hala geziyorsun..
  • DervişDerviş58 dk önce
    Yazıklar Olsun Sana Senin Gibi Adama Reisin Arkasından Vuran İrlandalılar Allah Sizi Bildiği Gibi Yapsın Fetonun Uşakları

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