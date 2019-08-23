Ahmet Davutoğlu'ndan yeni ziyaret

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliğine çağrılmayan yeni parti hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu cephesi boş durmuyor. Alınan bilgilere göre, Davutoğlu’nun bugün ziyaret edeceği Sakarya programının detayları belli oldu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün Sakarya’da Adapazarı Tozlu Cami’deki ikindi namazı olacak. Burada cami cemaati ile cami çıkışında bir araya gelecek olan Davutoğlu, ardından Tozlu Cami esnafını ziyaret ederek bir esnafın dükkanında kahve içecek.

“Dostlar Platformu” adı altında buluşmalar yapıyor

Ahmet Davutoğlu, Tozlu Camii ve esnaf ziyaretlerinin ardından yürüyerek Çark Caddesi’ne yönelecek. Burada da esnaf ziyaretleri yaparak beraberindekilerle Çark Caddesi’nde yürüyecek olan Davutoğlu caddenin sonunda araçlarla Serdivan’a geçecek. Davutoğlu’nun bugün Sakarya’ya yapacağı ziyaretin son durağı ise Serdivan Kazımpaşa Yolu üzerindeki Hanedan Tesisleri olacak. Saat 18.00’de ‘Dostlar Platformu’ adı altında düzenlenecek yemeğe katılacak. Yemekte, AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü törenine davet edilmemesiyle ilgili konuşacak.