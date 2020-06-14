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Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan tepki çeken 'Başak Demirtaş' paylaşımı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında atılan provokatif ve çirkin tweet hakkında kullandığı ifadelere tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:00:00 -
Ahmet Davutoğlu'ndan tepki çeken 'Başak Demirtaş' paylaşımı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında atılan provokatif ve çirkin tweet hakkında kullandığı ifadelere sosyal medyadan tepki yağdı.

Davutoğlu, Twitter hesabından, "Ahlaksızca, iğrenç ifadelerle sosyal medya üzerinden Başak Demirtaş hanımefendiyi hedef alan saldırıyı kınıyorum. Kutuplaştırıcı dil ve söylemin geldiği nokta ibret vericidir. Siyasi görüş ayrılıklarımız ne olursa olsun. Kadın onuru ve aile kutsalımızdır; dokunulamaz!" diye yazdı.

Sosyal medya kullanıcıları Davutoğlu'na sert tepki gösterdi. İşte gelen o tepkiler:

@ibrahimkayser: Yazıklar olsun! Bu ahlaksızlığı kınarken bile, “Her ne olursa olsun! ömrümün sonuna kadar sadık kalacağım dediğin” (bu durumla alakası olmadığını bildiğin halde), AK Parti’yi eleştirmekten imtina etmiyorsun. Bu ahlaksızlıktan dahi fırsat çıkaracak kadar zavallısınız!

@CananAlpay16: Kıymetli cumhur reisimizin rahmetli annesine eşi hanımefendi ve sevgili kızlarına küfür edenleride kınadın mı Ahmet?

@NecatiMeyra: O kişininin ifadeleri ne kadar iğrençse,bir o kadarda senin açıklamaların iğrenç.

@numan_demirdas: Ahlaksızca sosyal medya üzerinden Erdoğan ve ailesine her türlü küfür ediliyor hiç sesiniz çıktı mı? Ahlak kişiye göre değişen bir kavram değil.

@Erc4nSEVENC4N: Bir sen eksiktin.

@velfecirr: Tribünlere oynamaya devam Binali Bey’in hanımı hakkında ahlaksız yorum yaparlarken sesin çıkmıyordu.

@Yazar_Sair: Biz de seni bekliyorduk. Ee kambersiz düğün olmaz.

 

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Yorumlar

ASABI

SANA SOGMEKDEN KÜFÜR ETMEKTEN YORULDUM SENIN YÜZÜNDEN ÇOK GUNAH YAPTIM 
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SULTAN

Biz de seni adam sanmıştık amet
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