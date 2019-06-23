Ahmet Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.23 Haziran 2019 Pazar 22:38
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'daki seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Ahmet Davutoğlu, yaptığı paylaşımda "İstanbullular yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde nihai kararlarını verdiler. Sonuçların hayırlı olmasını diliyor, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum" dedi.
YORUM YAZ