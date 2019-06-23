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Ahmet Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

23 Haziran 2019 Pazar 22:38
Ahmet Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'daki seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ahmet Davutoğlu, yaptığı paylaşımda "İstanbullular yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde nihai kararlarını verdiler. Sonuçların hayırlı olmasını diliyor, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 22:38
  1. İstanbul
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. 23 haziran seçim

YORUM YAZ

  • aliali24 dk önce
    Halk davutoğluna 7 haziran 2015 te %41 vermişti ! Ancak Davutoğlu halktankasım 2015 te %49 almıştı! (Hatırlatma:Öğrenci düşük not aldığında hoca verdi yüksek not aldığında ben aldım der)Tavsiyem bunu kullanma
  • aliali24 dk önce
    tayyip suriyelileri yollasin oyum akp ye sozum soz
  • Derin Strateji... he he he..Derin Strateji... he he he..26 dk önce
    Stratejik derinlik.. he he he...
  • alparslanalparslan27 dk önce
    surda gedigi makam, mevkii ve menfaatperest sizler actınız.sapı benden dediği gibi ağacın. kıçınıza hint kınası yakın artık ve pkk' lı, fetöcü, chp' li kemalist ve laik köktendinsizlerin yapamadığını sizler başardınız ama ALLAH var ve sizleri yüzüstü süründürecektir. hadi bakalım güneşin beyninizi pişirdiği o gün yani, hesap günü cehennem halkaları boynunuza dolandırıldığında ve zebaniler yol gösterdiği o gün davanıza yaptığıniz ihanetin ve hainliğinizin karşılığını cehennem çukuru ile ödüllendirildiğinizde öğreneceksiniz. narınız bol olur inşallah.
  • EytEyt40 dk önce
    Suriyeli istemiyoruz.......Tek tek geri yolla mali akp Suriyelileri.....Tek tek....yoksa akp yok olacak..... İstemiyoruz......Özelleşen kurumlarında geri alsın. ..... Elektrik faturaları dan korkar olduk.....yok akp de yok
  • BekleyinBekleyin42 dk önce
    İmamoğlu Kazandı sıra DAVUTOĞLU nu kazandırmaya geldi hişşşş sessiz olun akpUYUYOR :-D
  • BekirBekir53 dk önce
    Sinsilik yapıyor havayı soluyor.....
  • O. Ural.O. Ural.55 dk önce
    A.davudoğlu,A.gül ve sizin gibi benzerlerinin kalleş birer namkörsünüz siz parti kurarsanız siz kalleşler ne aldıysa onu alırsınız reisin sayesinde bir adam sıfatı kazandınız kendinizi bir bok zannettiniz kalleş herifler.
  • FİKRETFİKRET58 dk önce
    Adamı kullanılmış mendil gibi buruşturup attınız. Koskoca Başbakanı, hem de %50’den fazla oy almış başbakanı. Üstüne üstlük daha sonra da demediğinizi bırakmadınız. Sonra başbakan olan Binali bey hangi seçimde kazandı? Sıfır! İşte şimdi de hezimete uğradı. Artık Ahmet beye terbiyesizlik yapmaktan vazgeçin. İşiniz gücünüz gıybet yapmak kul hakkı yemek. Allahın tokadı ağırdır. Bunu da bilin.
  • Yılmaz.Yılmaz.1 sa önce
    Ne bu acelen. Heyecanlanma hemen. Seninde sonun sefil Abdüllatif Şener gibi olacak.

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