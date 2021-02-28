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Siyaset Ahmet Davutoğlu’ndan olay sözler: Buna Ali Babacan cevap versin
Siyaset

Ahmet Davutoğlu’ndan olay sözler: Buna Ali Babacan cevap versin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile aralarındaki krize ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 11:58:00 -
Ahmet Davutoğlu’ndan olay sözler: Buna Ali Babacan cevap versin

Buket Aydın'ın Haber Global'deki 'Koltuk' programına konuk olan eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ali Babacan ile hangi noktalarda anlaşamadınız?" sorusunu yanıtladı.

"Bunu Ali Babacan'a sormanız lazım. Ben kendisiyle ve oradaki arkadaşların tümüyle tek bir parti olarak çıkmak için çok çaba sarf ettim" diyen Davutoğlu, "Gereken her türlü şeyi de söyledim. Böyle bir birlikteliği arzu etmediklerini söylüyor. Ali Bey tarafından cevaplandırılması daha doğru" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

karakelle

kulanım kılavuzu CHPKK ve amarika da fetoş ta olan bir yapı
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Malatyalı

Siz kendinizi lidermi zannediyorsunuz ilk seçimde boyunuzu gorecegiz
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