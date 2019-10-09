Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ahmet Davutoğlu, paylaşımında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin #BarışPınarıHarekatı’nın bölgeye istikrar, güvenlik ve huzur getirmesini diliyorum. Türkiye PKK/YPG ve DEAŞ’ın terör tehditlerine karşı kendini korumak için her türlü adımı uluslararası meşruiyet içinde atma hakkına sahiptir. Umuyorum ki bu operasyon Suriye’deki kardeşlerimize de barış ve güven getirecektir. Allah harekata katılan tüm askerlerimizin yardımcısı olsun" dedi.