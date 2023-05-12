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Medya Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden şok itiraf! Alayı apışıp kalacak
Medya

Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden şok itiraf! Alayı apışıp kalacak

Yeniakit Publisher
2023-05-12 12:31:00 -
Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden şok itiraf! Alayı apışıp kalacak

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Yusuf Ziya Cömert, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesinin ardından dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Yusuf Ziya Cömert, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesinin ardından dikkat çeken bir itirafta bulundu. 

Aynı zamanda "patronu" da olan Davutoğlu'nun hiç de hoşuna gitmeyecek bir haber veren Cömert, "İnce’nin oyları koşa koşa Kılıçdaroğlu’na gitmez. Bir kısmı Sinan Oğan’a yönelebilir. Bir kısmı sandık başına gitme fikrinden soğuyabilir. Çok az bir kısmı Erdoğan’a bile verebilir. Bir kısmı da Kılıçdaroğlu’nu tercih eder. Ama sadece bir kısmı" ifadelerini kullandı. 

 
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