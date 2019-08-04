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Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer aldığı öne sürülen ve kendisini Konya'ya davet eden eski vekil Abdullah Başçı, karşılama programının iptal edilmediğini açıkladı.

04 Ağustos 2019 Pazar 21:35
Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!

Eski AK Parti milletvekili Abdullah Başcı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 9 Ağustos tarihindeki Konya programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Abdullah Başçı, Konya programının iptal edilmediğini belirterek, "Programımız iptal edilmedi. 9 Ağustos Cuma günü konuştuğumuz gibi programımız yapılacak. Hocamız benim davetlim olarak geliyor. Cuma günü Taşkent’te Allah nasip ederse geçmişlerimiz için Kuran okutacağız. Daha sonra da son dönemde yapılmaz olan köy usulü yemek organize ettik. Sayın Davutoğlu’nu aradım kendisi de geleceğini söyledi. Ben 25 gündür Karaman, Ermenek, Beyşehir, Seydişehir, Konya’dayım. İnanın hocaya karşı ilgi o kadar artmış ki. Sessiz yığınlar, gariban halkımız hocamızın arkasında duruyor" dedi.

Başçı sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Davutoğlu istesin her gün onlarca programı Türkiye’nin her yerinde yaparız. Yeter ki hocamız ‘program yapın’ desin. Hocamız çok mütevazı ve alçakgönüllü bir duruş sergiliyor.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 21:35
  1. Karaman
  2. Konya
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Abdullah Başçı

YORUM YAZ

  • nene hatunnene hatun57 dk önce
    HOCAN BATSIN EMİ.....
  • ValiVali1 sa önce
    Adam tekrar milletvekili olamAyinca, herhalde tekrar milletvekili olmak için bu yola düşmekTE. Bu işe Allah yolu demeleri yok mu beni deli ediyor...BU INSANLAR MENFAATLERI ICIN HER SEY MUBAH..
  • KonyalıKonyalı1 sa önce
    Bizde gonyadayız ama arkadaşın dedigi gibi bir ilgi göremedik. Galiba bu arkadaş (yalan söylüyor desem olmaz şimdi) politika yapıyor.
  • EmreEmre1 sa önce
    "Muhteşem" üçlü, Ak Partiyi iktidardan indirmek, Chp'yi iktidara taşımak için canla başla çalışıyorlar. Yazıklar olsun.

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