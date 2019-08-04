Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!

Eski AK Parti milletvekili Abdullah Başcı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 9 Ağustos tarihindeki Konya programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Abdullah Başçı, Konya programının iptal edilmediğini belirterek, "Programımız iptal edilmedi. 9 Ağustos Cuma günü konuştuğumuz gibi programımız yapılacak. Hocamız benim davetlim olarak geliyor. Cuma günü Taşkent’te Allah nasip ederse geçmişlerimiz için Kuran okutacağız. Daha sonra da son dönemde yapılmaz olan köy usulü yemek organize ettik. Sayın Davutoğlu’nu aradım kendisi de geleceğini söyledi. Ben 25 gündür Karaman, Ermenek, Beyşehir, Seydişehir, Konya’dayım. İnanın hocaya karşı ilgi o kadar artmış ki. Sessiz yığınlar, gariban halkımız hocamızın arkasında duruyor" dedi.

Başçı sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Davutoğlu istesin her gün onlarca programı Türkiye’nin her yerinde yaparız. Yeter ki hocamız ‘program yapın’ desin. Hocamız çok mütevazı ve alçakgönüllü bir duruş sergiliyor.