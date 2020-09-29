Ahmet Davutoğlu'na 'İzmir' şoku

Muhaliflerin gazına gelen Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'yi bölmek için kurduğu Gelecek Partisi dağılıyor.

İstifa haberlerinin son durağı İzmir oldu. Kentte 6 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.

Gelecek Partisi'nin Karabağlar İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Torbalı, Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanları görevlerini bıraktıklarını kamuoyuna duyurdu.

6 ilçe başkanı adına açıklama yapan Gelecek Partisi Torbalı İlçe Başkanı Zeynel Abidin Fidaner, yaklaşık 8 aydır mücadele verdiklerini ifade etti.

Kendilerine verilen vaatlerin tutulmadığını belirten Fidaner, bu zaman zarfından ilçe başkanlarına herhangi bir değer verilmediğini gördüklerini söyledi.

Zeynel Abidin Fidaner, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Genel merkezden gönderilen tabelalar var. Genel Başkanımızın görsel tablolarının genel merkez tarafından yapılacağını söylediler. Daha sonra bizden paralar talep edildi. Yüksek miktarlarda paralar talep edildi. Kendi ilçem adına 80-100 bin tabela parası çıktı. Bunların ilçe başkanlıkları tarafından ödeneceği söylendi. Biz bu paraları bizim ödemeyeceğimizi söyledik. Bununla ilgili de baskılar aldık. Hatta bununla ilgili benden senet talep edildi."

Kendisi dahil Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanlarının görevlerinden bugün itibariyle istifa ettiğini kaydedenGelecek Partisi Torbalı İlçe Başkanı Zeynel Abidin Fidaner; Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Çeşme ve Tire ilçe başkanlarının ise bir süre önce görevlerini bıraktıklarını hatırlattı.