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Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'

Yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun“Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz" açıklamasına tepkiler büyüyor. Yazar Hilal Kaplan, Davutoğlu'nu son yazısında eleştirerek "Konuşmazsan adam değilsin" ifadelerini kullandı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:48
Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik çok sert sözler sarf etti.

Parti kuracağı iddia edilen ve bir süredir AK Parti aleyhine açıklamalarda bulunan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun son konuşması gündemin üst sıralarında kendisine yer bulmuştu. Terörle mücadele konusuna değinen Davutoğlu, “Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugün yayınlanan yazısında Ahmet Davutoğlu'nun son konuşmasını değerlendirdi. 'Konuşun ki "büyük resim" netleşsin' başlıklı bir yazı kaleme alan Kaplan, Davutoğlu'na yönelik "Konuşmazsan adam değilsin" ifadelerini kullandı.

"Edepliler sustukça edepsizler kendinden bilirmiş"

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın yazısından bir bölüm şu şekilde:

Görmeyeyim, duymayayım diyorum ama "Edepliler sustukça edepsizler kendinden bilirmiş" kabilinden yazmaya mecbur ediyorlar.

Malumunuz Davutoğlu, Başbakanlık görevini bıraktıktan sonra Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye bağlılığını tekrar tekrar izhar eden açıklamalarda bulunmuştu.

Ancak siyasî ikbal noktasında ışık göremeyenin gözünü hırs bürüyor. Bu sefer de parti kurma hazırlıklarına başladı. Fakat hızını alamayıp kendisiyle çelişmek pahasına art arda fecaat açıklamalarını sürdürüyor.

Sözde siyasete ahlâk getireceğini iddia eden bu şahıs, FETÖ'nün fuatavni karakteriyle yarışırcasına şöyle demiş:

"Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz.

Bugün insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır." Kayyım atamalarına, Abdullah Gül ile birlikte aynı saat aynı dakikada tweett atarak karş çıkan eski Başbakan, FETÖ tutuklusu Baransu'nun "turbun büyüğü heybede" sözünü andırırcasına tehdit etmiş.

Böyle diyen kişi bir de eski Başbakan olunca, bize de "Konuşmazsan adam değilsin" demek kalıyor.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:48
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. yeni parti
  3. Ali Babacan
  4. Abdullah Gül
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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