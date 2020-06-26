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Siyaset

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a sert çıkarak duyurdular: Millet İttifakı'na destek vereceğiz

Adalet Partisi Genel Başkanı Necdet Öz, yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a sert çıkarak CHP, İYİ Parti ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kurduğu Millet İttifafı'na destekleyeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:26:00 - 2020-06-26 16:04:08
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a sert çıkarak duyurdular: Millet İttifakı'na destek vereceğiz

Süleyman Demirel’in talimatıyla yeniden kurulan Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz, Independent’e açıklamalarda bulundu.

Vecdet Öz, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan için ‘Ayrıldıkları yeri karalamaları delikanlılığa sığmaz’ diye konuştu.

Öz, ‘Kendinizi Millet İttifakı’na mı yakın görüyorsunuz?’ sorusuna ‘Millet İttifakı’na yakın görmüyoruz, içindeyiz. Destek veriyoruz. Biz geçmiş seçimlerde Millet İttifakı’na destek verdik. Nasıl destek verdik? Kemal Bey ile iyi bir dostluğumuz var. Bürokrasiden de dostluğumuz var, Kemal Bey çok güzel bir insandır, temiz bir insandır, dürüst bir insandır. Ben müsteşarken o da genel müdürdü. Birlikteliğimiz çok eskiye dayanıyor, böyle bir hukukumuz var’ cevabını verdi.

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Yorumlar

haaaaaa şu mesele yani
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Harun

Soygunda hilekarlikta ortağız diyor yani,hemde ezelden beri
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