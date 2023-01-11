Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, neye uğradıklarını şaşıracak!

Altılı masanın yılmaz savunucusu Cumhuriyet gazetesinde, masanın "bitirim ikilisi" Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili bomba bir yazı yayınlandı. Babacan ve Davutoğlu'nun rol çalmak istediğini belirten Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Doster, her iki siyasetçinin de başarısızlıklarını örtmek için çabaladığına vurgu yaptı.

Doster, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Eskilerin deyimiyle seçim sath-ı mailine girdi Türkiye. Siyasetin zaten oldukça sert olan dili, daha da sertleşiyor. Siyasetçiler arasında parti değiştirmeler hızlanıyor. İktidar, kesenin ağzını açıyor. Parti genel başkanları, en olmadık sözleri verip, bol keseden vaatlerde bulunuyorlar.

Bu kapsamda 6’lı masanın açıklayacağı cumhurbaşkanı adayı da önemli elbette. Hem iktidar hem de HDP yakından ilgileniyor, Millet İttifakı’nın açıklayacağı adayla. Fakat bu konuda sıkıntı var. İttifakın kurucusu olan iki büyük partinin, yani CHP ve İYİ Parti’nin tavırları çok farklı. CHP, genel başkanını istiyor. İYİ Parti karşı çıkıyor.

Bir de rol çalmak isteyenler var masada: DEVA Partisi ve Gelecek Partisi. İki partinin genel başkanı da hiç oy oranlarına bakmadan (...) konuşuyorlar. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ekonomideki icraatları ortada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun dış politikadaki icraatları belleklerde.

İki siyasetçi de başarısızlıklarını örtmek, icraatlarını unutturmak, seçmen tabanlarını genişletmek için, hem etnikçi hem mezhepçi politikaları öne çıkarıyorlar. (...) İkisinin de küreselleşmeye, ABD’ye, emperyalizme, sömürüye, emeğe nasıl baktıklarını biliyoruz. (...)"