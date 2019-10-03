Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan aylar sonra karşı karşıya geldi Yeni parti kurma hazırlığı yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan, aylar sonra bir cenazede karşılaştı.

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ileAli Babacan, eski Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş'ın annesi Nahide Dağdaş'ın cenaze törenine katıldı. Davutoğlu ekibi ile Ali Babacan ekibi, eski Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş’ın annesi Nahide Dağdaş’ın cenaze töreninde buluştu. Babacan ve Davutoğlu tokalaştı Ulus’taki Hacı Bayram Veli Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ilk olarak Ali Babacan geldi. Babacan’dan sonra camiye gelen Ahmet Davutoğlu, Cavit Dağdaş’a başsağlığı diledikten sonra Ali Babacan’la tokalaştı. İkili görüntü vermemek için camiye ayrı ayrı girdi. Cenaze törenine eski bakanlar Beşir Atalay ve Sadullah Engin de katıldı. Babacan dün Karamollaoğlu'yla görüşmüştü Ali Babacan dün Saadet Parti Temel Karamollaoğlu'yla bir araya gelmiş. Görüşmede iki lider samimi hareketleriyle dikkat çekmişlerdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.