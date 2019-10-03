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Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan aylar sonra karşı karşıya geldi

Yeni parti kurma hazırlığı yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan, aylar sonra bir cenazede karşılaştı.

03 Ekim 2019 Perşembe 14:12
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan aylar sonra karşı karşıya geldi

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ileAli Babacan, eski Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş'ın annesi Nahide Dağdaş'ın cenaze törenine katıldı.

Davutoğlu ekibi ile Ali Babacan ekibi, eski Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş’ın annesi Nahide Dağdaş’ın cenaze töreninde buluştu.

Babacan ve Davutoğlu tokalaştı

Ulus’taki Hacı Bayram Veli Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ilk olarak Ali Babacan geldi. Babacan’dan sonra camiye gelen Ahmet Davutoğlu, Cavit Dağdaş’a başsağlığı diledikten sonra Ali Babacan’la tokalaştı. İkili görüntü vermemek için camiye ayrı ayrı girdi. Cenaze törenine eski bakanlar Beşir Atalay ve Sadullah Engin de katıldı.

 Babacan dün Karamollaoğlu'yla görüşmüştü

Ali Babacan dün Saadet Parti Temel Karamollaoğlu'yla bir araya gelmiş. Görüşmede iki lider samimi hareketleriyle dikkat çekmişlerdi.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 14:12
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Ali Babacan
  3. Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağda

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