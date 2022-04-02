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Siyaset Ahmet Davutoğlu şimdi de Kemalist oldu! Şu kılığa bakın
Siyaset

Ahmet Davutoğlu şimdi de Kemalist oldu! Şu kılığa bakın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni bir "siyasi şov"a imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 14:41:00 -
Ahmet Davutoğlu şimdi de Kemalist oldu! Şu kılığa bakın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni bir "siyasi şov"a imza attı. Partisinin “Sokak Ekonomisi Sorunları ve Çözüm Yolları" adlı çalıştayına katılan Davutoğlu'na partililer tarafından Atatürk imzalı bir kalpak hediye edildi. Söz konusu kalpağı "Fırsat bu fırsat" deyip başına takan ve bir süre konuşma yapan Ahmet Davutoğlu, oy için her kılığa girebileceğini bir defa daha göstermiş oldu.

 

 

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