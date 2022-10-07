Ahmet Davutoğlu muhalefet seçmeni ile böyle alay etti!

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Amasya ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamada bulunan Davutoğlu, muhalefet seçmeni ile alay etti. “Bir milyarlık soru bu; cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Herkes bunu merak ediyor." diyen Davutoğlu, 6'lı masada düzenlenen hiçbir toplantıda cumhurbaşkanı adayı konusunun gündeme gelmediğini iddia etti.

"Ya aramızdan birini ya da..."

“Herhangi bir isme ‘hayır’ ya da ‘evet’ demedik. 2 ay içerisinde en geç geçiş sürecini noktalayacağız. Sonra da devlet tecrübesine sahip siyasi ahlak konusunda hassas özgürlüklere saygılı bir cumhurbaşkanı adayı kendi aramızda tartışacağız. Ona diyeceğiz ki şu şartlar içerişimde biz seni aday gösteriyoruz, sen de bunu kabul ediyorsan aday ol." ifadesini kullanan Davutoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

Ya aramızdan birini ya da dışarıdan birini ama bu şartlar içerisinde cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğiz. Kazanabilecek olan, devlet tecrübesi olan, özgürlüklere, adalete, kul hakkına, siyasi ahlaka riayet edecek olan bir isim üzerinde mutabakata varacağımıza eminim.