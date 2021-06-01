Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'ya konuk oldu.

Firari mafya lideri Sedat Peker'in iddialarını yanıtlayan Ahmet Davutoğlu, FETÖ-Cumhuriyet-Can Dündar ortak yapımı olan 'MİT tırları' operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Peker'in iddialarını yalanlarken; CHP'nin adını geçirmeden Türkiye'nin Suriye'deki varlığının eleştirilmesine tepki gösterdi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

19 Ocak'taki MİT tırlarının hikayesi nedir? Zalim Esad kimyasal silah kullanmış kendi halkına. Humus'u, Halep'i yerle bir etmiş. Bugün Türkiye’de Esad’ı sütten çıkmış ak gibi görenler; Amerika’nın YPG’ye yaptığı yardımı görmeyenler, Rusya’nın yaptığı operasyonu görmeyenler, İran’ın bölgede kaybettiği onlarca generali görmeyenler, Türkiye’nin 911 km'lik sınırdaki operasyonlarını tartışma konusu yapıyorlar.

Türkiye'nin en tabii hakkıdır kendi sınırlarını korumak. Mültecileri kapınıza geldiğinde almak zorundasınız. Geri dönüşleri kolay olsun diye yorumladık biz onu. Doğu Türkistan'dan kaçan Uygurlar'ın statüsü, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın statüsü neyse o. Esad rejimi sınırlarda kontrolü kaybettiğinde Türkiye haklı olarak kendisine müzahir yapılara önem verdi.

Bayır Bucak Türkmenlerinin önemi

Bunlar Bayır Bucak Türkmenleriydi. Bunların korunması, oradaki mevcudiyetleri Türkiye için elzemdi. Akraba topluluklara Kürt ve Araplara. O bölgeler bombalandığında, Türkmenler zor durumda kaldığında yardımlar yapıldı. 17-25 Aralık'tan hemen sonradır bu. Türkiye'yi istikrarsızlığa sevk eden unsurların asker içine sızmış kanatları, 19 Ocak'ta, tam da o zaman Adana'dayım.

Mülteci kampında bölge dışişleri bakanları toplantısı yaptık. Biz oradayken bu operasyon yapıldı. Türkiye'yi suçlu göstermek isteyen çetenin işiydi MİT tırlarına yapılan operasyon. Türkiye sınırındaki her olaya yeterince tepki vermek zorundadır.

"Türkiye ve Suriye halkları kardeştir"

Yüzde 95 oyun hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Çok acı bir kayıt olarak tarihe geçti Suriye'de yaşananlar. Bizim Suriye politikamız en başından itibaren, hatta siz beni eleştirirken kendi açınızdan haklı olarak Suriye ile ilişkilerimizin yoğunlaşmasına itiraz etmiştiniz. Sonra desteklemiştiniz. Türkiye ve Suriye halkları kardeştir. Türk, Arap, Kürt, Müslüman, Hıristiyan, Sünni, Alevilerin iç içe geçtiği toplumuz biz. Elimizden geleni yaptık.

"Müslüman Kardeşler kelime olarak bile geçmedi"

İlk aşamada neredeyse entegre bir yapıya dönüştük. Arap baharı başladığında Suriye diğer ülkelere benzer kader yaşamasın diye çok çaba sarfettik. Benim 6,5 saatlik görüşmemde Esad'a kesinlikle bir empozem olmamıştır. Ben hayatımda devlet kaydına geçmemiş hiçbir görüşme yapmadım. O görüşmede Velid Muallim, Beşir Esad'ın Dışişleri Bakanı, Şam Büyükelçimiz ve müsteşar yardımcımız vardı. O gün Müslüman Kardeşler kelime olarak bile geçmedi. Tek söylediğimiz şey, 13-14 maddelik reform üzerine konuştuk.

"Suriye'de değişim yaşanacak"

Türkiye ile Suriye halklarını kaderi ortaktır. Bu süreçler bir gün geçer kardeşlik devam eder. Ama Beşar Esad'la bu normalleşmeyi sağlamak hayaldir. Çünkü halkına kimyasal silah kullanmıştır. Halkının büyük çoğunluğu dışarıdadır. Seçim öncesi çağrıda bulundum. Bir geçiş hükümeti kurulması konusunda adım atılabilseydi bu seçim meşru olabilirdi. Suriye'de bu statünün böyle devam edeceği kanaatinde değilim.

Beşar Esad'ın kontrol ettiği bölge hala ülkenin çok az kısmı. Beşar Esad'ın içinden çıktığı Nusayri topluluğu bile kendisine tepkili. Suriye'de değişim yaşanacak. Bir gün Suriye ile Türkiye halkı elele verecek. Ama halkıyla barışık yönetimlerle.

CHP'nin Suriye politikası

TSK'nın Suriye'ye gitmesini istemeyen CHP, hükümetin Suriye politikasını eleştiriyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Suriye'de ne işimiz var?' diyerek karşı çıkmıştı.