Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu! İşte başvuruyu yapan o isim

CHP'den istifa ederek 31 Mart'ta DP'den Çekmeköy Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Avni Sipahi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

31 Mart seçimlerinde Demokrat Parti'den Çekmeköy Belediye Başkan Adayı olan ve CHP üyesiyken Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığını yürütüp görevden alınan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine partiden istifa eden Hüseyin Avni Sipahi, Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

17 Aralık operasyonlarında gözaltına alınanlar arasında bulunan Sipahi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "suçu bildirmeme" suçunu isnat etti.

Davutoğlu'nun konuşmasını hatırlattı

Sipahi suç duyurusunda, Davutoğlu'nun 7 Haziran ile 1 Kasım arasında yaşananlara ilişkin yaptığı "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden, birkaç aydan biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman - bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk" açıklamasını hatırlattı.