Ahmet Davutoğlu Güney beldesini ziyaret etmişti! Gelecek Partisi'nin ilk seçim hüsranı

Yeniakit.com.tr

Muhalefet, Güney Belde Belediye Başkanlığı seçimlerinden hüsranla çıktı. Her fırsatta erken seçim çağrısı yapan Millet İttifakı Güney Belde halkının oylarından sadece yüzde 5'ini alabilirken, Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi ise yüzde 1 oy aldı.

Davutoğlu 'toplama kalabalık' karşısında gaza gelmişti

İlk seçiminden hüsranla ayrılan Ahmet Davuoğlu, 2 Haziran'da Güney Beldesi'ni ziyaret ederek belde sakinleri ile biraraya gelmişti. Burada iddialı konuşan Davutoğlu, ilk seçimlerinden başarı ile çıkacakları mesajını vermişti. Ahmet Davutoğlu bizzat ziyaret ettiği Güney Beldesi'nden aldığı oy oranı ile hüsrana uğradıktan sonra sessizliğe gömüldü.

Gün boyu provokasyon yaptılar!

Öte yandan Güney Beldesi'ndeki Gelecek Partililer, AK Partilileri oy odalarına girmekle suçlayarak arbede çıkarttı. Gün boyu provokasyona devam eden Gelecek Partililer, yaşanan seçim heyecanına gölge düşürdü.

Sandıktan çıkan oy sayıları şöyle

-AK Parti: 1021

-BBP: 504

-CHP: 29



-İYİ Parti: 23



-Gelecek Partisi: 17



- Yeniden Refah Partisi: 7

-Saadet Partisi: 4

-TKP: 1

Davutoğlu'nun Güney beldesini ziyaretinden kareler