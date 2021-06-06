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Siyaset Ahmet Davutoğlu Güney beldesini ziyaret etmişti! Gelecek Partisi'nin ilk seçim hüsranı
Siyaset

Ahmet Davutoğlu Güney beldesini ziyaret etmişti! Gelecek Partisi'nin ilk seçim hüsranı

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun bizzat ziyaret ederek adayına destek verdiği Güney Beldesi'nin belediye başkanlığı seçimlerinde yüzde 1 oy alarak ilk hüsrarını yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 23:26:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Muhalefet, Güney Belde Belediye Başkanlığı seçimlerinden hüsranla çıktı. Her fırsatta erken seçim çağrısı yapan Millet İttifakı Güney Belde halkının oylarından sadece yüzde 5'ini alabilirken, Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi ise yüzde 1 oy aldı.

Davutoğlu 'toplama kalabalık' karşısında gaza gelmişti

İlk seçiminden hüsranla ayrılan Ahmet Davuoğlu, 2 Haziran'da Güney Beldesi'ni ziyaret ederek belde sakinleri ile biraraya gelmişti. Burada iddialı konuşan Davutoğlu, ilk seçimlerinden başarı ile çıkacakları mesajını vermişti. Ahmet Davutoğlu bizzat ziyaret ettiği Güney Beldesi'nden aldığı oy oranı ile hüsrana uğradıktan sonra sessizliğe gömüldü.

Gün boyu provokasyon yaptılar!

Öte yandan Güney Beldesi'ndeki Gelecek Partililer, AK Partilileri oy odalarına girmekle suçlayarak arbede çıkarttı. Gün boyu provokasyona devam eden Gelecek Partililer, yaşanan seçim heyecanına gölge düşürdü.

Sandıktan çıkan oy sayıları şöyle

-AK Parti: 1021 

-BBP: 504

-CHP: 29

-İYİ Parti: 23

-Gelecek Partisi: 17

- Yeniden Refah Partisi: 7

-TKP: 1

Davutoğlu'nun Güney beldesini ziyaretinden kareler


Seçim heyecanına Gelecek Partisi gölge düşürdü!
Seçim heyecanına Gelecek Partisi gölge düşürdü!

Siyaset

Seçim heyecanına Gelecek Partisi gölge düşürdü!
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Yorumlar

Ottoman

Gelecek partisiymiş şerefsiz amlemine bir bakın kanada bayrağı gibi ağa babası akıl vermiştir şeytanın satılmış çocukları
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emir

çok iddialı idi gerçekten de fazla oy almış ama hüsrana uğramış durumdalar gayeleri ak partiden kaç oy eksiltiriz ama başarılı olamamışlar ak partimiz ezmiş geçmiş silindir misali...
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