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Siyaset Ahmet Davutoğlu da Kuytul provokasyonuna destek verdi!
Siyaset

Ahmet Davutoğlu da Kuytul provokasyonuna destek verdi!

Siyasi hırsları uğruna değerlerine zıt kişilerle saf tutmaktan geri durmayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Alparslan Kuytul öncülüğündeki provokasyona da ayak uydurarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Davutoğlu, öte yandan Adana'da yaşanan münferit bir hadiseyi "başörtüsüne saldırı" olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 23:01:00 -
Ahmet Davutoğlu da Kuytul provokasyonuna destek verdi!

 Yeniakit.com.tr 

Alparslan Kuytul öncülüğündeki Furkan Vakfı üyeleri, Adana'da sokakları karıştırarak emniyet güçleri ile arbede yaşadı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgiye göre, olaylarda 37 polis memuru yaralandı. Bir polis memurunun da ayağı kırıldı. Furkan üyelerinin emniyet mensuplarına saldırısı karşısında tek kelime eleştiride bulunmayan muhalefet, Kuytul'un provokasyonuna destek vererek, münferit bir hadise üzerinden, "başörtülülere zulmediliyor" çığırtkanlığı yaptı.

Davutoğlu'ndan çirkin provokasyona destek!

Siyasi hırsları uğruna değerlerine zıt kişilerle saf tutmaktan geri durmayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Kuytul'a destek verdi. Devlet Bahçeli'nin, "Yeni 15 Temmuzlar yaşanmasın." uyarısı yaptığı konuşmasını hedef alan Davutoğlu, şunları söyledi:

Sn. Bahçeli, demokratik hukuk devletinde yaptırım şerefli Türk Yargısı tarafından uygulanır.

Ve gerçek din tacirliği, her gün başörtüsü savunusu yapmak ama coplanan başörtülü kadınlarla ilgili sessiz kalmaktır.

Hodri meydan Sn. Erdoğan açıklamanızı bekliyorum.

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