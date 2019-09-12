Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...

Ahmet Davutoğlu AK Parti'de disipline sevk edilmesi ile ilgili cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. AK Parti'de disipline sevk edilenler arasında Davutoğlu'nun da aralarından bulunduğu 4 siyasetçi yer alıyor.

AK Parti'den ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, cuma günü basın toplantısı yapacak.

Duvar'ın haberine göre AK Parti MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun aralarında bulunduğu 4 siyasetçi, tebligatların ulaşmasından sonra Ankara’da bir toplantı yaptı. Disipline sevk edilen 4 siyasetçinin yanı sıra bazı eski milletvekilleri ve il başkanlarının katıldığı toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü.

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Cuma günü konuşacak

Disipline sevk edilen üyelerin 7 günde sözlü ya da yazılı savunma hakkı bulunuyor. Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantıda ihraç talebi karşısında alınacak tutum ele alındı, savunma yapıp yapmama değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre toplantı yarın da devam edecek.

Davutoğlu’nun alacakları kararı cuma günü basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor.

Üstün paylaştı

AK Parti eski Genel Başkan yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, bu haberi sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.