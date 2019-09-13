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Ahmet Davutoğlu AK Parti'den resmen istifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir basın toplantısı düzenleyerek istifa etti.

13 Eylül 2019 Cuma 11:37
Ahmet Davutoğlu AK Parti'den resmen istifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir basın toplantısı düzenleyerek istifa etti.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Hayatımıza anlam katan değerlerin bir siyasi yapış şeklinde tarihe yansıması olarak gördüğümüz ve başarısı için bütün varlığımızı koyduğumuz partimizden ihraç talebiyle karşısına geleceğimizi tahayyül bile edemezdik.

"AK Partinin siyaset anlayışı 3Y ile şekil bulmuştu. Ak Parti bu anlayışla milletimize büyük hizmetler verdi. Ancak son yıllarda AK PARTİ milletin gönlünde taht kurmasına sebep olan söylemlerden uzaklaştı. Sevgili vatandaşlar, demokratik siyasetin temelinde farklılıkların ifade edilmesi bulunmaktadır. Genel başkanlığı bıraktığımız günden itibaren Ak parti'deki aksaklıkları eleştirilerimizi sözlü ve yazılı bir şekilde en yetkili makamlarla paylaştık. Bu önerilerimiz hiçbir şekilde karşılık bulmasa da üç yıl boyunca kamuoyuna karşı hiçbir açıklamada bulunmadık. Peki niye 22 Nisan'dan itibaren konuşmaya başladık. AK Parti 31 Mart'ta hem ittifak yaptığı partiye hem de rekabet ettiği partilere karşı oy kaybetti. Tabanımız yoğun bir karamsarlık içerisindeydi. Daha önce ilettiğimiz eleştirilerden haberdar olmayan taban bizi de sorumlu buluyordu. Biz 22 Nisan'da kamuoyuyla paylaştığımız görüşlerimizle kuruluş ilkelerinden uzaklaşan mevcut AK PARTİ yönetiminin muhasebe yapmaya itmek istiyorduk."

"Sözlerimiz açık, tespitlerimiz net, tavsiyelerimiz samimiydi. Konuşmalarımızda ülkemizin geleceği, davamız dememize rağmen fitne ile itham edildik. Bizim adlarımızı unutturabileceklerini zannederek tarihleri sildiler. Bizi unutturabilmek için milyonlarca AK Partilinin emeklerini yok sayarak kul hakkına girdiler."

"Söylediklerimize yanlış diyemeyenler öfke il bize yönelik ihraç süreci başlattılar. AK Parti'den ihraç için tebligat ulaştığında bir kez daha derin bir hüzünlendim, utanç duydum. Bu siyasi metin son derece özensiz hazırlanmış. "

"Ak Parti 18 yıl önce kurulduğunda ortak akıl,i parti içi demokrasi ile geçinmeyi vadetmişti."

"Yaptığımız eleştirileri önemsemek yerine ihraç kararı alan yönetim tarih ve millet önünde bunu hesabını mutlaka verecektir. Bugün bu ihraçlarla parti içi eleştirilerden kurtulacağını zannedenler bu kopuşu daha da derinden hissedecekler."

"Muhasebe çağrılarına, yapıcı eleştirilere kulaklarını tıkayan bir yapının millete fayda üretmesi mümkün değildir. Dar bir kadronun hamiyeti altına girmiş Ak Partinin ülke sorunlarına çare olma imkanı kalmamıştır."

"Yeni bir siyasi hareketi inşa etmek bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu çerçevede hangi siyasi görüşle mensup olursa olsun bu ülke için sorumluluk hisseden herkesi birlikte çalışmaya davet ediyoruz."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:37
  1. Ahmet Davutoğlu istifa
  2. Ahmet Dacutoğlu istifa etti

YORUM YAZ

  • MesutMesut6 dk önce
    Doğru olan buydu istenmiyordun.
  • ahnetahnet12 dk önce
    milletimiz,devletimiz ve gelecegimiz icin hayirli olsun
  • AbdulvahitAbdulvahit13 dk önce
    Çok şükür rahatladık.
  • KEmal okKEmal ok13 dk önce
    18 yıl sonra akpartinin geldiği nokta MHP ye muhtaç hatta onun oyu bile iktidarda kalmasına yetmeyen bir parti. Bu değildi bizim davamız ve hayalimiz. Doğruya doğru diyemeyen arkadaşlar vicdanlarınızı Allah’a havale ediyorum
  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu15 dk önce
    sizler ak partide alin terinizle bir yerlere gelmediniz ki istifa etseniz etmeseniz ne olur insanoglu cig sut emmis haksizda haksiz eskiden emeksiz zahmetsiz bakan basbakan olmak ne guzeldi degilmi gonyali mulumsnlara goz kirpan cok birazda ote tarafa bak cumasi mubarek olasicalar
  • soner aydoğdusoner aydoğdu18 dk önce
    çoook üzüldük çoook. ne yapacağımızı şaşırdık. biz şimdi ne yaparız. olmadı HOCA. demek öyle KARAR aldınız. bırakmayacaktın bizi... dermişiiiiiiim.
  • Halil Halil 19 dk önce
    Hamdolsun! Hiçbir karşılığı olmayan biri. Reis ona her makamı verdi. Şimdi vekil bile olmamanın ne demek olduğunu anlasın. %1 alamaz. Hiç büyütmeyin. Boyu posu belli.

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