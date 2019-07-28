Ahmet Çalık’a Japonya Devlet Nişanı verildi

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar dolayısıyla Japonya İmparatoru Naruhito tarafından “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı” ile onurlandırıldı.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen taltif töreninde konuşan Ahmet Çalık, Japonya İmparatoru tarafından kendisinin layık görüldüğü ödülün 30 senelik iş birliği ve ortak çalışmanın bir sembolü olduğunu söyledi. Çalık, “Bu anlamlı nişan önümüzdeki dönem Japon dostlarımızla yapacağımız ortak işler ve ortak iş birliği için yeni bir şevk ve motivasyon kaynağı oluşturacaktır” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da Ahmet Çalık’ın gittiği ülkelerde Türkiye’nin gönüllü büyükelçiliğini de yaptığını söyledi.

Törenin ardından Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çalık’ın ev sahipliğinde resepsiyon yapıldı. Tören ve resepsiyona siyaset ve iş dünyasından yoğun katılım oldu.