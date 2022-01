Ahmet Çalık yorumları! Ahmet Çalık ölümü kim ne dedi?

Ahmet Çalık, 11 Ocak Salı günü sabah 09.00 saatlerinde geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitirdi. Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi.

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık idaresindeki 06 CLK 94 plakalı otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tarlaya yuvarlandığı belirlendi.

Kazanın ardından yapılan incelemede, Çalık'ın cansız bedeninin, otomobilinden yaklaşık 30 metre uzakta olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, tarlaya yuvarlanan otomobilin bulunduğu bölgede yaptığı incelemede, Çalık'ın araçta tek başına yolculuk ettiğini, kazanın tek taraflı meydana geldiğini belirledi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından Çalık'ın cenazesi, Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çalık'ın otomobili çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü, kaza nedeniyle Ankara-Niğde otoyolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Kazanın olduğu Hacılar Mahallesi sakinlerinden Zeki Uğur ile Kenan Yıldırım, olaydan yaklaşık 10 dakika sonra kaza yerine geldiklerini söyledi. Uğur ve Yıldırım, olay yerindeki bir görgü tanığının kendilerine, "aracın hızlı olduğu ve yanından geçtikten sonra takla atmaya başladığını" söylediğini aktardı. Ahmet Çalık'ın cenazesinin getirildiği Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde açıklamalarda bulunan Onur Eryıldırım, Çalık'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Etlik'te aynı mahallede beraber büyüdük. Aynı zamanda kuaförlüğünü de uzun süre yaptım. Annesi, babası Etlik'te oturuyordu. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geliyordu. Yakın zamanda nikahı vardı." diye konuştu.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Eryıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef çok üzücü haber aldık. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzücü, diyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin, içimiz yandı. Herkes gibi çok üzgünüm. Yer kaygan olduğu için aracı kaymış ve takla atmış. Bugün ikindi namazına müteakip Elmadağ'da aile kabristanlığında defnedilecek."

Ahmet Çalık yorumları! Ahmet Çalık ölümü kim ne dedi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Ahmet Çalık'a, Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Konyaspor'da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın Ankara-Niğde kara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Milli takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takımımızda da forma giyen, İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

Trabzonspor Kulübünden yayımlanan mesajda, "İttifak Holding Konyaspor'un milli oyuncusu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği Kulübünden yayımlanan mesajda, "Altyapımızda yetişen ve genç yaşta takımımızda kaptanlık görevini üstlenen, Konyaspor'da forma giyen eski futbolcumuz Ahmet Yılmaz Çalık'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum futbolcumuza Allah'tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği Kulübü Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, başsağlığı mesajında, Ahmet Çalık'ın saat 09.00 civarında Gölbaşı Hacılar mevkisinde geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Ahmet Çalık'ın, Gençlerbirliği altyapısında yetiştiğini ve kırmızı-siyahlı ekipte kaptanlık yaptığını hatırlatan Akyüz, şunları kaydetti:

"Ahmet Çalık'ın ilk filiz lisansı kulübümüz tarafından çıkarıldı. 16 yaş altından başlamak üzere tüm yaş gruplarında milli formayı giyen Ahmet Çalık, A Milli formayı da 8 kez giydi. 2016-2017 sezonunun devre arsında Galatasaray'a transfer olan Ahmet kardeşimiz, son olarak Konyaspor'da futbola devam etmekteydi. Gerek kişiliği, gerekse futbolculuğu yönünden camiamızca da çok sevilen kardeşimizin beklenmedik vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Başta ailesi olmak üzere, Gençlerbirliği camiamıza ve tüm Türk futbol kamuoyuna başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim, aramızdan bu kadar erken ve genç ayrılışın hepimizi derinden üzdü."

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından, "Konyaspor'umuzun ve milli takımımızın başarılı futbolcusu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ahmet kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Konyaspor camiasına ve şehrimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." mesajı paylaşıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, "Saha içi ve dışında örnek bir arkadaşımız, Konyasporlu futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullanırken, Konyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından da "Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulunuldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ise yayımladığı taziye mesajında, "Beyefendi kişiliğiyle tüm futbolseverler tarafından sevilen bir isim olan Ahmet Çalık'ın elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başarılı performansıyla özellikle Konyasporlu taraftarların gönlünde taht kuran Ahmet Çalık kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Konyaspor'umuza ve Türk futboluna gönül verenlere başsağlığı diliyoruz." görüşlerine yer verdi.

Ahmet Çalık ile Gençlerbirliği'nde uzun yıllar takım arkadaşı olan İrfan Can Kahveci, Twitter hesabından, "Ahmet'im, canım kardeşim, kalbi tertemiz güzel kardeşim... Yıllarca hep beraberdik. Yan yana, omuz omuza verdik, sırtımızı birbirimize dayadık. Tanıdığım en karakterli, en temiz insanların başındaydın. Daha söylenecek çok şey var ama üzüntümü anlatamam." paylaşımında bulundu.

İrfan Can, açıklamasında ayrıca "Seni böyle yetiştiren güzel ailene teşekkür ederim. Allah başta onlara, sonra hepimize sabır versin. Olmadı böyle be kardeşim. Her zaman aklımızda, kalbimizdesin. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Yılmaz Vural ise "Çok üzüldüm. Geçmişte yaşadığımız tartışma falan hiç önemli değil, biz onları unuttuk bile. Malesef çok üzücü. Ailesine ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyorum. Meslek hayatımızda tartışmalar oluyor tabi. Bazen biz haksız oluyoruz, bazen onlar. Neticede biz onların babasıyız. İnanın kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm" açıklamasında bulundu.

Rıdvan Dilmen: Genç yaşta hayatını kaybeden kardeşim Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun.

Mesut Bakkal: Ahmet Çalık'ın kaliteli, düzgün, herkesin takdirini alan bir karakteri vardı. Herkesin başı sağ olsun. Allah ailesine sabır versin.

Dursun Özbek: Ahmet çok beğendiğim, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edebilecek bir oyuncuydu. Galatasaray'a yakışan bir sporcuydu. Türk sporuna, Konyaspor camiasına, Galatasaray camiasına ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı diliyorum.

Yusuf Yazıcı: Çok acı, çok zor. Milli formayı beraber terlettiğim örnek insan Ahmet Çalık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Türk futbolu ve Konyaspor camiasının başı sağolsun. Ahmet’imizin ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Altay Bayındır: Hepimizin başı sağ olsun… Sevgili arkadaşım Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun.