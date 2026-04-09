Böyle mizah zırvalığı yerin dibine batsın: Kadın soytarıdan ecdada hakaret!

Kendisini sözde komedyen bozuntusu tanıtan Tuba Ulu adlı kadın soytarı hakkında, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sosyal medya platformlarında yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözlerle tarihi milli manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen Ulu hakkında başlatılan soruşturma çerçevesince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

NE DEMİŞTİ?

Komedyen bozuntusu Ulu gösterisinde “Tarih f.ckbuddylerin zaferleriyle dolu arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman bile f.ckbuddysiyle evlendi. Onlar da Hürrem ile ilk başlarda sadece sevişmek için bir araya geliyorlardı. Sonra kadın şak bastırdı nikahı ve bütün dünyaya hükmetti. Geçmişini bilirsen geleceği şekillendirirsin. Muhteşem f.ckbuddy!” sözleriyle toplumda büyük tepki çekmişti.