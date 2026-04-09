İsrail, Türkiye'nin sabrını taşırdı! "Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz"
Terör devleti İsrail, Türkiye'nin sabrını taşırdı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesi BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesi uluslararası hukukun ve BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir.
"Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz"
İsrail, bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüm vizyonunu baltalamakta ve işgal politikalarını daha da derinleştirmektedir.
Uluslararası toplumu, hukuka aykırı bu girişimler karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.